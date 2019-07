Scurati vince il Premio Strega 2019 con 'Il figlio del secolo'

Independence Day, ecco come si festeggia il 4 Luglio all'ambasciata Usa a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2019 Independence Day, ecco come si festeggia il 4 Luglio all'ambasciata Usa a Roma A Villa Taverna, sede dell'ambasciata statunitense, le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza. Ad accogliere gli ospiti l’ambasciatore degli Stati Uniti Lewis Eisenberg e la moglie Judith. "Vi ringraziamo per essere qui a celebrare con noi l’anniversario dell’Indipendenza degli ...