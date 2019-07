Minibot, A. Santoro (prof): “Sospetto che stiano preparando una moneta parallela”

(Agenzia Vista) Milano, 04 luglio 2019 I minibot non rispondono all'obiettivo dichiarato, se si mettono in campo si complicano le cose per preparare una moneta parallela per un'eventuale ipotesi di un uscita italiana dall'euro”. Lo ha detto il professor Alessandro Santoro durante l'evento organizzato con il contributo di BAT Italia “Perché investire in Italia? Opportunità, lacci e lacciuoli” all'università Bocconi di Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev