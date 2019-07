(Agenzia Vista) Strasburgo, 04 luglio 2019 Ue, Tusk: "Faccio appello perchè Verdi vengano coinvolti nelle nomine" "Sono stato in stretto contatto con la leadership dei Verdi, in particolare con Keller e Lambert. Credo che la cooperazione coi Verdi e la loro presenza negli organi decisionali sarà di beneficio non solo per la coalizione di Governo ma per tutta l'Europa. Pertanto faccio appello a tutti i parti per coinvolgere i Verdi nelle noomine". Così il Presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, intervenendo in Aula a Strasburgo. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev