(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2019 Independence Day, Francesca in rosa e Virginia in verde. I look delle fidanzate di Salvini e Di Maio A Villa Taverna, sede dell'ambasciata statunitense, le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza. Ad accogliere gli ospiti l’ambasciatore degli Stati Uniti Lewis Eisenberg e la moglie Judith. Fra i presenti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, con la compagna Virginia Saba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev