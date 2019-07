(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 luglio 2019 Conti pubblici, Moscovici: "Procedura debito eccessivo nel caso dell'Italia non è più necessaria" "La Commissione ha stabilito che una procedura per debito eccessivo nel caso dell'Italia, in questa fase, non è più necessaria". Così il Commissario per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici durante una conferenza stampa alla Commissione Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev