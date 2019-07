(Agenzia Vista) Strasburgo, 02 luglio 2019 Parlamento Ue, protesta dei catalani per deputati indipendentisti eletti ma non riconosciuti Dalla Catalogna è arrivata davanti al Parlamento Europeo una folla di manifestanti per chiedere che si faccia in modo che tre eurodeputati catalani eletti il 26 maggio, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont e Toni Comin, possano occupare il proprio seggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev