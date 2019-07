La partita dell'umanita', Pezzopane (PD): "Reagiamo all'indifferenza"

Nicole Kidman incanta Taormina: grazie a pubblico che mi sostiene

Roma (askanews) - Era l'ospite più attesa ed ha incantato tutti: Nicole Kidman è arrivata a Taormina ospite del festival per ricevere l'Art Award ed ha firmato autografi, ha sfilato sul red carpet ed ha parlato di sé, del suo amore per l'Italia, per Fellini e Kubrick, e della sua avventura come produttrice e attrice della serie "Big little lies". "Thank you Picchio". E' stato Pierfrancesco Favino,...