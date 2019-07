Sea Watch, Procura Agrigento: "Gesto capitana Carola volontario e cosciente"

Sea Watch, Orlando: "Avenzerò una formale denuncia contro Salvini"

(Agenzia Vista) Palermo, 01 luglio 2019 Sea Watch, Orlando: "Avenzerò una formale denuncia contro Salvini" "Salvare vite – in mare come altrove – non può essere considerato un crimine. Le ONG che si occupano di attività di Ricerca e Salvataggio non dovrebbero essere criminalizzate, ma coinvolte nei meccanismi di cooperazione internazionale per rispondere alla crisi umanitaria nel Mediterraneo". ...