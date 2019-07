(Agenzia Vista) Palermo, 01 luglio 2019 Sea Watch, il sindaco di Palermo Orlando: "Conferiremo citadinanza onoraria a equipaggio" "Salvare vite – in mare come altrove – non può essere considerato un crimine. Le ONG che si occupano di attività di Ricerca e Salvataggio non dovrebbero essere criminalizzate, ma coinvolte nei meccanismi di cooperazione internazionale per rispondere alla crisi umanitaria nel Mediterraneo". Un concetto ribadito questa mattina durante una conferenza stampa tenutasi a Palermo a bordo della Rainbow Warrior di Greenpeace, nel capoluogo siciliano nell’ambito del tour europeo “Uniti per il clima”, e a cui hanno preso parte Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia, e Luca Casarini, capo missione di Mediterranea. / courtesy Greenpeace Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev