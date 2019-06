Sea Watch, applausi e fischi durante lo sbarco della nave a Lampedusa

Procedura di infrazione, Conte: "Ci sono le condizioni per evitarla, nostri conti in ordine"

(Agenzia Vista) Osaka, 29 giugno 2019 Procedura di infrazione, Conte: "Ci sono le condizioni per evitarla, nostri conti in ordine" "Ci sono le condizioni per evitare la procedura di infrazione, nostri conti in ordine". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa da Osaka al termine del G20. /courtesy Youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev