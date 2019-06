Governo, Salvini: “In questo momento è l'unico possibile”

(Agenzia Vista) Milano, 27 giugno 2019 "Dobbiamo fare la riforma fiscale con la flat tax, non per tutti ma per molti, la riforma della giustizia, la riforma della Pubblica amministrazione alla quale sta lavorando il ministro Giulia Bongiorno. Nelle forze dell'ordine andranno in pensione in 40mila nei prossimi 10 anni, dunque dobbiamo lavorare al piano di assunzioni. Dobbiamo fare la riforma dell'intero settore della disabilità". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda di Vittorio Feltri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev