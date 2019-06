(Agenzia Vista) Fano, 26 giugno 2019 Rita dalla Chiesa a Passaggi Festival: "La vita non mi ha fatto sconti ma mai piangersi addosso" "La vita non mi ha fatto sconti ma l'importante è non piangersi addosso, l'importante è sapere che c'è gente che, malgrado i dolori che ti sono capitati addosso, magari ne ha anche di più grandi e quindi, io dico sempre, 'superare i propri limiti." Così la giornalista e conduttrice Rita dalla Chiesa, ospite della serata inaugurale del Passaggi Festival di Fano, dove presenta il suo nuovo libro 'Mi salvo da sola'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev