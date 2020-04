Gatto cattura lucertola: le stacca la coda e ci gioca. Video tutto da ridere

Un gatto cattura una lucertola, che tiene in bocca, le stacca la coda e ci gioca. Il divertente video è stato filmato in Umbria e vede un esemplare bianco e nero, con un altro gatto che assiste allo "spettacolo", mentre tiene in bocca la lucertola da poco catturata, a cui stacca anche la coda, che continua a muoversi da sola, suscitando l'attenzione di entrambi gli animali. Alcuni secondi di filmato in cui i due sono "indaffarati" con il piccolo rettile, che tenta una difficile fuga.



Guarda anche: L'appello di Magalli col gattino Lillo: "Gli animali non trasmettono in Coronavirus, non abbandonateli"