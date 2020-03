Coronavirus, Perugia-Salernitana: così si entra allo stadio Curi. Misure anti contagio: manca il termoscanner

Il calcio ai tempi del Coronavirus. Perugia-Salernitana, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, si gioca a porte chiuse allo stadio Curi come da decreto governativo. E come da protocollo sono ammessi un numero minimo di addetti ai lavori, tra cui i giornalisti e fotografi. Sono 23 quelli in lista. Il parcheggio auto nel piazzale Mazzetti, alle spalle della gradinata, è semivuoto. Nessun tifoso nei paraggi, uno steward al prefiltraggio verifica che chi entra sia accreditato. Un altro ti accompagna al varco 27, l'unico aperto. I giornalisti entrano alla spicciolata nello stadio a gruppi di tre alla volta. Non c'è il termoscanner come in serie A, si entra con una autocertificazione su modulo inviato dalla Lega B in cui si si dichiara di aver seguito le misure di controllo e prevenzione come da DPCM del 4 marzo. Questione di categorie anche per il Coronavirus. Spalti vuoti, in tribuna stampa i giornalisti si siedono a distanza di un metro (quasi tutti). Ci sono anche i fotografi a fare scatti dall'alto. In campo i giocatori iniziano il riscaldamento dopo il consueto controllo del campo con le mascherine. Il calcio (e il giornalismo) ai tempi del Coronavirus.