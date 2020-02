Taylor Mega racconta la rissa nella discoteca di Gubbio: "Uno aveva una ferita sanguinante, ho avuto paura"

"Ieri ho avuto veramente tanta paura". Così Taylor Mega racconta la rissa avvenuta nella discoteca di Gubbio dove l'influencer era ospite in occasione di San Valentino. Taylor Mega ha pubblicato alcuni video nelle storie di Instagram, mentre lascia l'Umbria per recarsi a Napoli, dove racconta l'accaduto. "Ragazzi io sto bene, mi avete scritto in tanti. Per chi non lo sapesse, stavo facendo questa serata in un locale e praticamente c'era talmente tanta gente che è successo un casino. Ad un certo punto ho dovuto chiudermi in uno stanzino, tanto che è arrivato il proprietario con una ferita sul volto, sanguinante. A me è presa malissimo, al punto che ho dovuto lasciare il locale prima del previsto. Ragazzi le prossime volte, per cortesia, siate educati: ho capito che vi state divertendo e che siete a una festa, ma ieri ho avuto veramente paura".



