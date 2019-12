Il forte vento che si è abbattuto sull'Umbria e sull'area del lago Trasimeno ha scoperchiato un hotel a Passignano sul Trasimeno (leggi qui). Il maltempo ha fatto danni ovunque e nella mattinata di domenica 22 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per rimuovere la copertura rimasta a penzoloni e mettere in sicurezza l'area; operazione conclusa poche ore dopo, come riportato anche dal sindaco, Sandro Pasquali. La situazione è così tornata alla normalità anche se la struttura ha subito un danno non indifferente.



