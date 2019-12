Il maltempo che sta investendo in queste ore tutta l'Umbria (leggi qui) ha interessato anche Terni e il fiume Nera. Il corso d'acqua è arrivato a livelli di guardia - qui è visto da ponte Garibaldi - e si è ingrossato anche per l'afflusso delle acque del torrente Serra, che si distinguono chiaramente in quanto di colore più scuro, marrone chiaro.

Il video, girato da Stefano Principi, arriva in un giorno in cui tutta la penisola è stata sferzata dal maltempo: nel senese una parte della statale Cassia è sprofondata nel torrente Paglia (guarda il video), provocando la chiusura dell'importante via di comunicazione.