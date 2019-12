Rave party in provincia di Siena: il video dell'evento illegale su cui indaga la Procura

Ecco alcune riprese effettuate in occasione del rave party illegale che si è svolto alla fine dello scorso mese di settembre in località San Pier di Contignano, nel Comune di Radicofani, in provincia di Siena. Sull'evento indaga la Procura di Siena che ha disposto perquisizioni e sequestri che hanno portato all'arresto di due giovani e alla denuncia di altre sette persone, con un'attività di indagini e di controlli che ha riguardato sette province, coinvolgendo anche quattro giovani umbri, tra Perugia, Magione e Panicale. All'evento hanno partecipato circa 3.000 persone: non era la prima volta che gli indagati si davano all'organizzazione di questo genere di eventi, secondo quanto reso noto dagli inquirenti.