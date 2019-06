Un avvoltoio gipeto italiano ripopolerà i cieli dell'Andalusia

Milano, 26 giu. (askanews) - Un gipeto, un avvoltoio di grandi dimensioni, nato tre mesi fa al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona è in viaggio per la Sierra de Cazorla, parco naturale dell'Andalusia, dove domani verrà reintrodotto in natura, ripopolando così i cieli di questa area della Spagna da dove è scomparso dagli anni Ottanta. È la prima volta che accade per un gipeto italiano nato in un parco zoologico. Prima di partire lo staff del Parco ha eseguito tutte le visite per accertarne le buone condizioni di salute.