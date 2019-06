Recita l'inno della Roma alla nozze in chiesa, prete furioso

Milano, 25 giu. (askanews) - Una fede superiore. E' quella di alcuni tifosi per la loro squadra nel cuore. Una fede che tavolta può arrivare fino in chiesa. E' accaduto a Roma dove un tifoso della Roma si è reso protagonista di un fuoriprogramma che, grazie a un video amatoriale girato durante una cerimonia di nozze, sta facendo il giro del web. Chiamato a recitare alcuni passi delle Sacre Scritture, un tifoso ha iniziato invece a recitare al microfono l'inno della Roma: "Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani... Grazie Roma". Il siparietto si è concluso con il prete infuriato che ha rimproverato il tifoso dicendo: "Non siamo allo stadio". Sul web emoticon di approvazione, di risa e anche di disappovazione.