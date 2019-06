L'Universo Tour di Mameli arriva a dicembre

Milano, 25 giu. (askanews) - Si è fatto le ossa nella scuola di Amici, e ora Mameli, il cantautore indie-pop di origini siciliane, è pronto a esibirsi live con il suo primo headline show con diverse date. Con Universo Tour a dicembre sarà anche nelle più importanti città italiane Milano e Roma. "Un tour fighissimo, che aspettavo da tanto tempo perchè finalmente vado a suonare le mie canzoni con le persone che decideranno di venire. Mi aspetto tanta musica e un tour affettuoso perchè porto dentro tutto l'amore che metto dentro le mie canzoni ma ci saranno tante sorprese, quindi sarà un tour più ricco di quello che si pensa adesso".

Mameli, all'anagrafe Mario Castiglione, spiega così l'origine del suo nome d'arte, tutto parte dalla via in cui abita, ma non solo.

"Stavo fumando una sigaretta, ho alzato la testa e c'era l'insegna: Via Goffredo Mameli, e ho detto: cavolo potrei chiamarmi Maneli, mi piace un sacco e poi c'è anche un link col mio rapporto con la musica autorale, scrivo esclusivamente in italiano, mi sento legato alla nostra terra, lui ha scritto l'inno, è la via in cui abito e abbiamo fatto briscola e così ho deciso di chiamarmi Mameli.

Dopo il suo album Inno, Mameli sta lavorando a un nuovo disco. "Adesso so che se faccio una canzone viene pubblicata, e il fatto di scrivere sapendo che ci sarà una pubblicazione mi mette una pressione diversa, ma me la vivo comunque con amore con la stessa semplicità di prima".

Per Mameli l'urgenza è continuare a scrivere e a raccontarsi, ma portando tra il pubblico la sua musica.