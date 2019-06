Il boss della 'ndrangheta Morabito evaso dal carcere in Uruguay

Montevideo, 25 giu. (askanews) - La fuga rocambolesca del boss della 'ndrangheta Rocco Morabito dall'ex carcere centrale di Montevideo, in Uruguay insieme a tre altri detenuti fa infuriare le autorità italiane. Morabito, ricercato dal 1994 in vari paesi del sud America, stava aspettando l'estradizione in Italia per traffico di droga internazionale. Viveva in Uruguay sotto falsa identità ed era stato arrestato nel settembre 2017 dalle autorità di polizia dell'Uruguay dopo mesi di intense attività di cooperazione internazionale ed intelligence.

La fuga, ha reso noto il Ministero dell'Interno uruguaiano, è avvenuta attraverso il tetto dell'edificio, passando da un buco. Le autorità di polizia locali hanno emesso un mandato d'arresto estendendo le ricerche degli evasi a livello nazionale.

Durissima la presa di presa di posizione del ministro dell'interno Salvini e del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, che hanno definito la fuga di Morabito sconcertante e grave, e hanno chiesto spiegazioni immediate dal governo di Montevideo.