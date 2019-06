Voto Turchia: a Istanbul vince Imamoglu, candidato anti-Erdogan

Roma, 23 giu. (askanews) - Il candidato di opposizione Ekrem Imamoglu ha vinto nuovamente le elezioni a sindaco di Istanbul, battendo l'esponente del partito di governo Binali Yildirim con il 54% dei voti contro il 45% dell'uomo del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Le elezioni replica di quelle del 31 marzo, già vinte per uno stretto margine da Imamoglu, erano state decise dalla Commissione elettorale su richiesta del partito di governo che non aveva riconosciuto il risultato denunciando "irregolarità" con la presunta complicità dei presidenti di seggio. Molto alta l'affluenza: l'84,41%, quasi 8,8 milioni di persone sono andate a votare su circa 10,5 milioni di aventi diritto. Imamoglu, 49enne candidato del Partito repubblicano del popolo (CHP), fino a pochi mesi fa era un politico semisconosciuto: era sindaco di Beylikduzu, circoscrizione di Istanbul abitata da classi medio-borghesi. Fin dall inizio della sua campagna ha tracciato un profilo di uomo moderato, deciso a dialogare con tutti i settori della composita società turca.

"Questa non è una vittoria, ma un nuovo inizio" ha commentato dopo la vittoria. La perdita di Istanbul è un grosso rovescio per Erdogan, che ha iniziato nel 1994 la sua ascesa politica proprio come sindaco della città. E qualcuno si spinge a ipotizzare che questo voto possa essere per lui l'inizio della fine. Intanto, ha dichiarato: "Mi auguro che i risultati delle elezioni siano utili per la nostra Istanbul".