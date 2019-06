Al Quarticciolo come in "Gomorra", scoperta cantina dello spaccio

Roma, 22 giu. (askanews) - Proprio come nei film o in serie tv stile Gomorra. A Roma, nel quartiere quarticciolo, lo spaccio era organizzato alla perfezione. Tre persone avevano messo in piedi una vera e propria base all interno di una cantina, nel seminterrato di una casa popolare di via manfredonia. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia roma casilina, che la scorsa mattina hanno fatto scattare il blitz. Tre persone sono state arrestate: sono tre romani di 40, 46 e 15 anni.

I carabinieri, una volta riusciti ad aggirare il sofisticato impianto, sono riusciti ad entrare all interno del "covo" dove, i tre pusher avevamo allestito una "cantina dello spaccio", che permetteva loro di spacciare quasi indisturbati, grazie ad un sportellino creato ad hoc su di una finestra in modo da effettuare lo scambio con i "clienti", in quasi totale protezione.

Il blitz ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 195 dosi di cocaina, pronte per essere vendute, un sofisticato sistema di videosorveglianza, installato a controllo della zona e dei pusher, apparati trasmittenti e due lampadine, una di colore rosso e una di colore blu, usate per segnalare il "via libera" allo scambio droga-denaro.