Crollo di Gorizia, ritrovati i corpi delle tre vittime

Milano, 20 giu. (askanews) - Sono stati ritrovati, tra le macerie, i tre corpi delle persone decedute a causa del crollo di una palazzina in via XX Settembre a Gorizia. Si tratta di una coppia, lei italiana di 45 anni e lui sloveno di 47 e di un cinquantenne con problemi motori che abitava in un altro appartamento dello stabile.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che, sin dai primi attimi dopo il crollo, hanno scavato tra le macerie nella speranza, purtroppo risultata vana, di trovare qualcuno ancora in vita.

Proseguono intanto le indagini per cercare di far luce sulle cause della tragedia che, secondo alcuni testimoni potrebbe essere stata originata da un'esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas.