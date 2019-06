Trenta: caccia europeo? Italia aperta a tutte le possibilità

Parigi, 18 giu. (askanews) - "L'Italia è aperta a tutte le possibilità, siamo nella fase iniziale in cui è compito della politica guardarsi intorno e decidere per il futuro". Lo ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, rispondendo a una domanda sul caccia europeo a margine del Salone di Le Bourget, in corso a Parigi.

La ministra ha sottolineato che sono "scelte non sono solo industriali ma che hanno una ricaduta sui rapporti tra i Paesi, sono scelte che hanno insito un elemento di geopolitica. Quindi - ha concluso - è giusto guardare a tutto quello che abbiamo intorno in questo momento".