"Salto all'indietro", il nuovo videoclip di Pacifico

Roma, 18 giu. (askanews) - È online il video del brano "Salto all'indietro", penultima traccia del sesto album di inediti di Pacifico "Bastasse il cielo". "In realtà è un salto avanti e indietro, un giro in cerchio - ha dichiarato Pacifico - Belfagor, la caduta del Muro, la Renault 4 e Moro, Cruijff, le torri gemelle, lo sbarco sulla Luna, sono alcune delle stazioni sul percorso, quelle davanti non le conosco. È un breve resoconto del filo tirato da quando sono caduto dal cielo alla Terra, da quel giorno davanti al Duomo di Milano, io in braccio a mio padre nella foto".

Il "Bastasse il cielo tour" (organizzato e prodotto da Ponderosa Music&Art), farà tappa il 26 luglio a Vignola (MO), il 27 luglio a Palmanova (UD), il 30 Luglio a Roma ( Na Cosetta Estiva); il 30 Agosto a Todi (PG); il 1 Settembre a Brugnato (SP), l'8 settembre a S.Stefano Belbo (CN); il 26 a Villacidro (VS).