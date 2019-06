VMware: "Flessibilità e mentor per attirare le donne nell'It"

Milano, 18 giu. (askanews) - Attrarre più donne nel mondo dell'Information Technology e ridurre il gender gap nel settore promuovendo la diversità. È uno degli obiettivi di Louise Ostrom, vice presidente Cloud Emea di VMware, società di software del gruppo statunitense Dell. Ostrom è in VMware dal 2010, è arrivata ai vertici della società e sa come poter attrarre talenti diversi tra loro per migliorare i risultati aziendali.

"Ci sono molte cose che possono essere fatte. È necessario puntare sulla flessibilità: se si può offrire alle donne l'opportunità di lavorare da casa è possibile attrarre sempre più ragazze anche nell'Information Technology. Restare chiusi negli uffici dalle nove di mattina può rappresentare una difficoltà quando bisogna bilanciare la vita familiare. Ma certo non è solo una questione di attrattività, perché bisogna dare alle ragazze la possibilità di crescere nel corso della loro carriera, con l'aiuto di mentor. Solo così potranno diventare a loro volta dei modelli per altre donne".

VMware, fa sapere la società, scommette sulla parità di genere: da una recente analisi interna emerge che le donne assunte ricevono uno stipendio che è pari al 99% di quello percepito dagli uomini. In tutto il mondo. "Un ambiente con persone diverse in un'azienda garantisce vantaggi che possono essere misurabili e si traducono, ad esempio, in un aumento dei ricavi o una riduzione dei costi. La diversità, in ogni caso, non è solo tra uomini e donne, ma riguarda anche le età e i background culturali. La flessibilità può aiutare ad attrarre talenti sempre più diversi tra loro".

Senza dimenticare la mission di una software house. "In VMware crediamo che la tecnologia rappresenti una 'force for good', una forza positiva per il mondo e siamo impegnati in numerosi progetti in cui la tecnologia ha un impatto positivo sul Pianeta e sulle persone. È importante sviluppare globalmente iniziative in questo senso. La Bill Gates Foundation sta investendo in un progetto in Kenya: hanno dato a 200mila agricoltori uno smartphone molto semplice con il quale possono controllare il meteo, possono comunicare o addirittura trasferirsi dei soldi. E questo vuol dire anche eliminare qualsiasi rischio di corruzione nel trasferimento del denaro". Cellulari azionabili anche con i comandi vocali, facili da usare anche per chi non maneggia la tecnologia o ha difficoltà nella scrittura.