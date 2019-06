"You need to calm down", il nuovo singolo di Taylor Swift

Roma, 17 giu. (askanews) - È online il videoclip ufficiale di "You Need To Calm Down", nuovo singolo dell artista multiplatino e vincitrice di 10 Grammy Awards, Taylor Swift.

Il brano, già disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming, anticipa l uscita in programma per il 23 agosto dell album, "Lover", il nuovo progetto discografico che segna il ritorno della popstar, arriva a due anni dalla pubblicazione di "Reputation" del 2017.

Il video di "You Need To Calm Down", presentato in anteprima durante il programma tv "Good Morning America" e in contemporanea su YouTube con oltre 200mila utenti collegati, vede la partecipazione di personaggi noti dello showbiz statunitense quali Katy Perry, Serena Williams, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness e Tan France.

Le immagini sono quelle di una cittadina gremita di roulotte color pastello, in cui Taylor Swift e i suoi amici trascorrono il tempo tra piscine, relax, matrimoni arcobaleno e tè delle cinque. Rovinano l atmosfera idilliaca numerosi hater che con cartelli inneggiano all odio. Tutto termina con una grande festa di colori e musica dove i partecipanti si lanciano reciprocamente torte in faccia e un coup de thé tre sorprende i fan della popstar.