Alessandro Borghi premiato ad Olbia: mi emoziona essere qui

Roma, 17 giu. (askanews) - Alessandro Borghi ospite d'onore dell'Olbia Film Network, terza edizione dell'evento professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film Fest, festival internazionale di

cortometraggi.

L'attore romano è salito sul palco durante la serata a lui dedicata per ricevere un Premio Speciale per la sua carriera e ha incontrato il pubblico prima della proiezione del film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Un film che ha fortemente voluto e un ruolo che gli è valso anche il David di Donatello 2019 come miglior attore protagonista. "Io credo che questo sia diventato molto più di un film, il significato vero sta in questo: il fare una cosa senza chiedersi dove andrà e che impatto avrà, ma solo per la necessità di farlo; quando di solito le cose si fanno con questo spirito poi il film ha un impatto molto forte sulle persone e la coscienza delle persone, e il senso è questo, rendersi conto della forza del cinema".

Sul palco accanto ad Alessandro Borghi anche il direttore artistico del festival Matteo Pianezzi, l'attore ha confessato: "Mi emoziona essere in un festival nato anche per mano di un amico, Matteo Pianezzi, con cui abbiamo condiviso tanto quando facevamo i camerieri e prendere un premio a un festival con lui dopo dieci anni fa un certo effetto".