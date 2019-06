A Pitti North Sails sbarca sul mercato dell'ecosostenibilità

Firenze, 14 giu. (askanews) - North Sails sbarca a Pitti Uomo puntando sull'ecosostenibilità e sull'innovazione, con materiali totalmente riciclati. A spiegarlo è Ben Maers, Creative Director di North Sails.

"La collezione - sottolinea - è incentrata sull'essere in armonia con il mare, che sia il mare in tempesta o calmo e tranquillo. Abbiamo sia capi per proteggere dai mari tempestosi che capi che si indossano al mare in condizione di relax. L'intera collezione presenta elementi eco-sostenibili. Abbiamo studiato con precisione tutti i dettagli - prosegue - per ridurre l'uso di materiali plastici, di sostanze chimiche e coloranti. La collezione è composta dai capi classici dove ogni singolo pezzo è fatto con materiali riciclabili, fino alle magliette che stiamo lanciando fatte con fibre di bambù e altri elementi naturali al posto del cotone e di altri materiali".

"Siamo molto orgogliosi - aggiunge Maers - di essere i fornitori-partner ufficiali dell'abbigliamento per la 36esima edizione dell'America's Cup. Siamo molto orgogliosi di mostrare quello che sappiamo fare meglio, sul fronte dell'innovazione e dell'ecosostenibilità. Questa nuova collezione presenta materiali riciclati, materiali ottenuti da nuove tecnologie con le quali abbiamo creato nuovi capi waterproof. Abbiamo piumini con il retro in softshell per permettere maggiore movimento, abbiamo giacche anti-vento tutti con il logo dell'America's Cup".