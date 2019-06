Il nuovo singolo degli Statale 66: ballad dai toni beatlesiani

Roma, 13 giu. (askanews) - Il nuovo singolo degli Statale 66, che segna la metà del percorso di ascolto dell'album "Rock-A-My-Head!" è un brano dal titolo "The best thing you can feel", una delicata ballad dai toni beatlesiani - ma anche molto oasisiani - nella quale la voce e l organo dialogano di sensazioni solitarie, di fotografie istantanee che ritraggono momenti di vita in casa, dilatati, quasi fermi nel tempo. Emerge in questo quadro la figura dello scrittore, che nel suo ambiente più ovattato e protetto mette a fuoco la sua ispirazione e trova il giusto percorso creativo per dar vita ad un nuovo racconto.

Dal brano un video, girato con lo spirito del cortometraggio d'autore, che porta la band sul set per restituire allo spettatore un elegante immagine in bianco e nero, in equilibrio tra luci delicatamente geometriche ed ombre incisive.

Il progetto vanta una prestigiosa squadra di produzione, dal responsabile della fotografia Vincenzo Carpineta, storico operatore macchina (tra i tanti titoli spiccano otto episodi de "Il Trono di Spade" e "Gomorra") a Paola Marchesin, costumista attiva dagli anni 80 (tra i tantissimi attori ha vestito in scena Alberto Sordi e Vittorio Gassman).