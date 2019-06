Dal sarod a Bollywood, arriva il festival indiano Summermela 2019

Roma, 13 giu. (askanews) - Giunge alla settima edizione il Summermela, festival di arte e cultura indiana di Roma. A parlarcene c'è il direttore artistico Riccardo Biadene, intervistato a margine della presentazione dello Yoga Day all'Ambasciata indiana. Il Summermela - organizzato da Fondazione Find e Kama Productions in collaborazione con l'Ambasciata dell'India a Roma, si aprirà il 21 giugno in Piazza del Campidoglio in occasione delle celebrazioni per l'International Yoga Day e la Festa della Musica con l'esibizione del virtuoso del sarod, Partho Saroty.

"Si aprirà in piazza del Campidoglio subito dopo le due ore di pratica yoga per la Giornata internazionale dello Yoga. Ascolteremo il sarod di Partho Saroty, un grandissimo musicista, vero esploratore del suono che ha accompagnato a lungo un talento come Ravi Shankar e altri grandissimi musicisti indiani e occidentali", ha spiegato.

"Il giorno 27 giugno invece, grazie alla collaborazione con il Comune di Zagarolo e Palazzo Rospigliosi, avremo a conclusione di un workshop di tre giorni, tenuto dalla stessa danzatrice, una performance di Hemabharathy Palani, esponente di punta della Attakkalari Center for Movement di Bangalore", ha aggiunto.

"La sera del 4 luglio concluderemo la fase musicale con un concerto di Supriyo Dutta, grande cantante bengalese, che offrirà una declinazione dell'arte vocale non soltanto classica khayal, ma anche semiclassica come il thumri, ma anche più devozionale come il bhajan e il canto sufi", ha anticipato.

"Infine l'inaugurazione di una nuova collaborazione con il River to River Festival di Firenze, diretto da Selvaggia Velo, con cui abbiamo deciso di concludere questo Summermela in collaborazione con l'Isola del Cinema. Una due giorni, il 12 e 13 luglio all'Isola tiberina, l'iniziativa si chiama "River to Tiber", che vedrà protagonisti un film bollywoodiano

e infine il 13 luglio un film di Mukerjee '3 Storeys", ha concluso.