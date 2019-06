Le Gala a Elior il premio per l'economia circolare

Milano, 12 giu. (askanews) - "Abbiamo avuto il piacere di ricevere il premio per l'economia circolare, che è un progetto concreto che abbiamo attuato in Elior per realizzare un sistema circolare con i produttori di alimenti e con i consumatori attraverso dei partner tecnologici. L'obiettivo è quello di circolarizzare l'uso del cibo, quelle che sono le eccedenze udibili le cediamo in donazione, ma stiamo andando altre attraverso la collaborazione con partner tecnologici anche il recupero di tutto il materiale umido che sarà convertito in materiale che potrà essere destinato alla creazione di cibo per animali o per la fertilizzazione dei campi". Lo ha detto Rosario Ambrosio Ad di Elior Italia, a margine di Le Galà, la serata per l assegnazione dei 7 trofei CRS a sette eccellenti progetti del mondi industriale della Camera di Commercio francese in Italia.