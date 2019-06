Francia, a Parigi prima vittima a bordo di monopattino elettrico

Parigi, 11 giu. (askanews) - A Parigi un giovane di 25 anni è morto in un incidente mentre era a bordo di un monopattino elettrico. E' la prima vittima in Francia da quando questo nuovo mezzo ha invaso la capitale. L'uomo si è scontrato con un camion nel XVIII arrondissement, nella zona della Goutte d'or, ai piedi di Montmartre. Secondo i primi rilievi pare che il giovane non abbia dato la precedenza a un semaforo.

L'autista del camion è stato posto in stato di fermo per essere interrogato sulla dinamica dell incidente.

Immediate le polemiche sulla sicurezza dei monopattini elettrici, che abbondano nelle strade e sui marciapiedi, sia quelli a noleggio sia quelli di proprietà.

La sindaca Anne Hidalgo ha ammesso che serve una regolamentazione per questa zona grigia dove si collocano i mezzi elettrici a due ruote. A metà maggio è stata firmata una Carta di buona condotta per permettere ai gestori di trovare una soluzione che garantisca la sicurezza di chi si trova in strada. Intanto è stata introdotta la norma che multa coloro che usano monopattini elettrici sui marciapiedi. E allo studio c'è anche il limite di velocità.