Procter&Gamble sfila al Roma Pride 2019: "We see equal"

Roma, 8 giu. (askanews) - "We see equal". Noi vediamo tutti allo stesso modo. Procter&Gamble, il colosso dei beni di largo consumo, ha portato questo messaggio di inclusione alla parata del Roma Pride 2019 al quale l'azienda ha partecipato sfilando con un proprio carro e un nutrito gruppo di dipendenti.

Un modo per testimoniare il proprio impegno per un ambiente di lavoro inclusivo, in cui tutti possono sentirsi valorizzati e incoraggiati ad esprimere se stessi pienamente, come ha spiegato Francesca Sagramora, responsabile Risorse umane di Procter & Gamble Italia.

"Per noi il Pride è la festa della diversità e dell'inclusione che sono due valori fondamentali della nostra cultura aziendale e quindi siamo contentissimi di essere qui per celebrarli con le nostre famiglie, coi nostri colleghi e con tutta la piazza in realtà. Perché sono dei valori importanti? Perché pensiamo che ognuno deve essere veramente libero di esprimersi secondo le proprie unicità, secondo le proprie diversità, secondo la propria identità e questo in realtà all'interno dell'azienda permette a tutti di esprimersi al proprio meglio. E' parte della nostra filosofia e crediamo di doverlo anche sponsorizzare un po' fuori dall'azienda".

In concreto, per quanto riguarda i diritti Lgbt, Procter & Gamble collabora con l'associazione Parks-Liberi e Uguali, che aiuta le aziende a sviluppare una cultura di inclusione, mentre per quel che riguarda più in generale le pari opportunità, la multinazionale ha adottato strumenti di flessibilità, quali smart working, flessibilità d'orario e addirittura un congedo parentale che consente a tutti i neopapà di disporre di 8 settimane di congedo retribuito al 100% dall'azienda.

"Riteniamo infatti che riequilibrare i ruoli nella famiglia tra papà e mamma possa aiutare anche le donne nel mondo del lavoro e possa sensibilizzare gli uomini rispetto ad alcune tematiche familiari rompendo un po' alcuni schemi istituzionali o tradizionali che abbiamo".

Strumenti particolarmente apprezzati da Claire, che lavora nel settore marketing di P&G Italia.

"E' fondamentale, senza la flessibilità che ci offre P&G sarebbe impossibile tenere questo tipo di lavoro. P&G ci ofrre la possibilità di avere orari flessibili per riuscire a prendere i bimbi a scuola, portarli e con tutte le cose che succedono ogni giorno coi bimbi... Sentiamo che dentro l'azienda non c'è pressione, possiamo riuscire ad avere sia un lavoro interessante che avere una famiglia e sostenerla come vogliamo. Secondo me è fondamentale".