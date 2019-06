Aquirente unico: dal primo luglio il Portale consumi

Roma, 7 giu. (askanews) - "La transizione energetica - spiega Giovanni Di Scipio, responsabile Affari istituzionali e Regolatorio dell'Acquirente unico è oggettivamente un momento molto importante che passa dalla decarbonizzazione all'efficenza energetica. La stessa Comunità europea prevede un ruolo determinante del consumatore finale. Che deve essere sempre di più messo a conoscenza del mondo dell'energia, di quelle che sono le proprie necessità e i propri consumi. Il ruolo dell'Acquirentre unico, attraverso lo Sportello del Consumatore e attraverso il sistema informativo integrato, è quello di facilitare la conoscenza dei consumatori del mondo dell'energia, delle loro necessità, delle loro esigenze e anche dei loro consumi. Per fare questo insieme all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ora Arera, stiamo mettendo in piedi due portali, uno già attivo dall'anno scorso che è il Portale offerte, un altro il Portale consumi che danno la possibilità ai clienti finali da una parte di conoscere tutte le offerte disponibili per la loro utenza e metterle in fila per il merito economico ma anche per le loro necessità. Per esempio se uno preferisce sempre di più le fonti rinnovabili ci saranno delle offerte che prendono in considerazione solo la produzione di energia alettrica da fonti rinnovabili. L'altro portale che enterà in funzione dal primo di luglio, è un portale che invece attraverso un'autenticazione, la certezza che sia il cliente finale giusto che chieda le proprie indicazioni, si avrà la possibilità di conoscere tutti i propri consumi e conoscendo i propri consumi si potrà meglio scegliere le offerte che sono presenti sul mercato libero".