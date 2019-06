I luoghi altri di Peter Halley: immergersi nella fluorescenza

Neo commendatore (e magnate) Melnichenko punta su Made with Italy

San Pietroburgo (Russia), 6 giu. (askanews) - Il neo commendatore Andrey Melnichenko raddoppia un impianto, frutto di un'intensa collaborazione con le aziende italiane, magnifico esempio di quello che ormai è stato ribattezzato Made with Italy, come spiega l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano: "Oggi abbiamo qui inaugurato, in teleconferenza, un nuovo impianto di ammoniaca nella ...