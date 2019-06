Rihanna sbarca a Capri con il mega yacht, il gossip si scatena

Roma, 7 giu. (askanews) - Con l'arrivo del bel tempo è iniziata ufficialmente la stagione dei vip a Capri. Tra le prime a richiamare i paparazzi e a dare il via all'estate 2019, Rihanna, la trentunenne popstar originaria delle Barbados che con un patrimonio da 600 milioni di dollari è, secondo Forbes, la cantante e musicista donna attualmente più ricca del Pianeta.

Rihanna è arrivata in compagnia del fidanzato Hassan Jameel. Lui però è rimasto a bordo del mega yacht, mentre la cantante ha raggiunto con un motoscafo le banchine del Porto Turistico dell isola dove ad attenderla c'era un'auto con i vetri oscurati. Look da turista per lei, infradito, gonna-pareo, canottiera e occhialoni da sole per cercare di passare inosservata. I fan l'hanno comunque riconosciuta e alcuni notato rotondità sospette... I rumors rimbalzati in rete parlano già di una possibile gravidanza. Notizia però che non ha trovato conferme.