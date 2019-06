A Castel Romano Outlet 40 scatti di Barillari: La mia Dolce Vita

Roma, 7 giu. (askanews) - Quaranta scatti, dietro i quali si celano altrettante storie. Per ricordare gli anni della "dolce vita romana". Gli anni ruggenti di Rino Barillari, il "King dei paparazzi". McArthurGlen promuove a Castel Romano Designer Outlet, alle porte di Roma Sud, la mostra fotografica "Rino Barillari - 40 scatti della mia Dolce Vita", fino al 31 agosto.

Era l'epoca dei tubini, tempi glamour, della Hollywood sul Tevere, di Audrey Hepburn, Grace Kelly e di dive del cinema come Sophia Loren, Monica Vitti, Anna Magnani. In quegli anni Barillari ha saputo cogliere l'essenza della Dolce Vita: scatti rubati, forse, ma intramontabili. Foto in bianco e nero che immortalano la magia di star americane come Frank Sinatra, dive nostrane, protagonisti del varietà come Raffaella Carrà.

Il maestro Barillari: "Le cose belle devono vederle tutti. Se ho questo materiale e lo tengo chiuso a casa...falliment, è importante che la gente che viene qua, guarda, osserva e commenta. E arriva qua e dice 'O my God'". "Ogni foto ha una storia. Ho in archivio oltre 3 milioni di negativi, non me l'aspettavo arrivare a questa età e cercare questo materiale. Quello che ho, è un patrimonio di tutti, della città. Sono dei momenti importanti dell'Italia, degli anni Sessanta, del terrorismo, della terza repubblica. Insomma, è la storia, la storia di questo Paese. "C'è emozione perché è facile vedere una foto.. quella serata è stata tragica, alla Bussola, con Aznavur e Rodriguez, al termine della serata io con un mio collega abbiamo avuto un incidente: lui è morto, io mi sono salvato. Chi rischia ha le belle foto".

McArthurGlen ha scelto di ospitare quelle meravigliose icone a Castel Romano. Come spiega Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet:

"Vogliamo rendere omaggio e festeggiare i 60 anni della dolce vita con 40 scatti iconici di questo periodo che ha fatto sognare non solo l'Italia ma il mondo intero.

Per riallacciare lo spirito di quegli anni alla moda e al fashion che ancora oggi ispirano gli stilisti".

Ad accompagnare le immagini i testi di Antonella Piperno, giornalista e scrittrice, che racconta aneddoti e curiosità: "Ho scoperto delle risse in cui è stato coinvolto Rino. C'è una foto che ritrae Frank Sinatra..... è stato come immergersi in un grande film".

Madrina dell'evento, Sandra Milo: "Rino ha raccontato gran parte della vita romana, culturale, sociale, politica, ed è bellissima l'idea di riproporre questa mostra anche per incoraggiare chi ha in mano il destino della città per fare cose straordinarie. Una luce, un esempio nel mondo".