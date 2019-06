Allenamento con le Azzurre, Barbie realizza il sogno di 5 bambine

Roma, 6 giu. (askanews) - Sempre più bambine sognano di diventare calciatrici. Un sogno che la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) insieme a Barbie ha realizzato per 5 giovani atlete: Sara, Sofia, Tèa, Lisa P. e Lisa G., le quali tra stupore e meraviglia si sono ritrovate nel Centro Tecnico Federale di Coverciano per un allenamento con le campionesse della Nazionale di calcio femminile.

L'ottava edizione del Campionato mondiale di Calcio femminile si svolgerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Obiettivo di Mattel è quello di portare sotto i riflettori uno sport ancora oggetto di stereotipi sociali che lo identificano come prettamente maschile.

Il calcio è da sempre uno sport caro a Barbie, a dimostrazione di ciò non solo le Barbie Calciatrici attualmente in linea (Barbie Calciatrice edizione speciale 60° anniversario e Barbie Calciatrice Snodata) ma anche il riconoscimento offerto da Barbie a Sara Gama, Capitano della Nazionale Italiana Femminile e giocatrice della Juventus Women, che nel 2018 è stata celebrata come "Shero", ovvero modello di riferimento positivo per le future generazioni di ragazze, ricevendo una bambola OOAK (One Of A Kind) con le sue sembianze.