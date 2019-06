D-day, il sorvolo degli aerei storici visto dal cockpit

Milano, 6 giu. (askanews) - In occasione del 75esimo anniversario del D-Day, lo sbarco delle truppe statunitensi in Normandia che segnò l'inizio della liberazione dell'Europa dall'occupazione tedesca durante la II Guerra mondiale, decine di aerei d'epoca hanno solcato i cieli delle coste francesi per la rievocazione dello storico evento.

In queste straordinarie immagini, la formazione dei velivoli Dc-3 e C-47 americani pronti al passaggio su Omaha Beach, ripreso direttamente dall'interno della cabina di pilotaggio di uno di essi.