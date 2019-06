Jovanotti e l'onda di plastica sui Navigli conto l'inquinamento

Milano, 6 giu. (askanews) - Un'onda di plastica contro l'inquinamento dei mari. Presentato con una festa e attività speciali a Milano sul Naviglio Grande, Protect Paradise che mette al centro la tutela del territorio partendo da piccoli gesti quotidiani, come la pulizia dello stesso naviglio, con l'obiettivo di ispirare il cambiamento.

L'opera sarà visibile a Milano fino a domenica 16 giugno e poi verrà esposta nelle località toccate dal Jova Beach Party come ha raccontato lo stesso Lorenzo Jovanotti ai molti milanesi accorsi all'evento.

Quest'onda mi seguirà in ogni Jova Beach Party, in queste 15 spiagge, è un modo per mostrare dei simboli, che sono importanti, sono importanti anche le azioni ma si accendono grazie al racconto che uno riesce a mettere in scena".

Chi inserirà una bottiglia di plastica nell'apposita plastic machine sotto l'onda, riceverà un coupon per ritirare gratuitamente una bottiglia di birra Corona. Un gesto simbolico per sottolineare l'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti.