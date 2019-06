Arriva la terza stagione di "The Handmaid's Tale"

Roma, 5 giu. (askanews) -Torna "The Handmaid's Tale". La terza stagione della serie tv con Elisabeth Moss va in onda in esclusiva su Timvision dal 6 giugno, aggiungendosi alle due precedenti, interamente disponibili sulla piattaforma on demand. La serie, ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come "Il racconto dell ancella" racconta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti sono caduti in favore della società di Gilead, uno Stato totalitario, militarizzato e misogino guidato da estremisti religiosi in cui le ancelle, uniche fertili fra tutte le donne rimaste sul pianeta vivono in una sorta di schiavitù.

Nella terza stagione ritroviamo June (Elisabeth Moss), che dopo aver scelto di non fuggire in Canada con il suo bambino alla fine della seconda stagione, è impegnata in una strenua lotta per contrattaccare e sconfiggere il regime di Gilead. Ci saranno avversità, riunioni e tradimenti e tutti i protagonisti saranno chiamati a prendere posizione guidati da una preghiera provocatoria: "Benedetta sia la lotta".

Nel cast, accanto alla protagonista, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd e Yvonne Strahovski. La serie ha ricevuto grande successo di pubblico e critica in tutto il mondo e ha vinto diversi premi, trionfando agli Emmy Award 2017, ai Golden Globe 2018, ai TCA Awards e ai Critics' Choice Awards.