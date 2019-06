Conte in Vietnam: obiettivo interscambio 10 mld dollari

Apple dice addio ad iTunes. Stop in autunno, ma arrivano tre app

Roma, 4 giu. (askanews) - Rivoluzione in casa Apple: addio a iTunes, uno dei programmi che hanno rivoluzionato il modo di fruire musica. La novità è stata annunciata alla conferenza degli sviluppatori a San Josè in California. Non è in realtà un vero e proprio addio. "Il futuro della musica Apple, il nostro iTunes, non è una ma tre app: Apple Music, Apple Podcasts e Apple TV", ha dichiarato Craig ...