Conte alla Lega: congelando attuale Codice appalti rischio caos

Venticinque anni fa moriva a Roma Massimo Troisi

Milano, 4 giu. (askanews) - Con la morte Massimo Troisi ci giocava spesso, sapeva che per lui, malato di cuore, era ineluttabile; prima o poi sarebbe arrivata. Ma da immenso capocomico qual era, trovava il modo di scherzarci su, forse per esorcizzarla, per non pensarci, per renderla un normale capitolo del suo straordinario cammino di uomo e artista. Ucciso dal maniaco Funiculì Funiculà in "No ...