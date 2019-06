Trump dalla regina Elisabetta, Melania con cappello a larghe tese

Roma, 3 giu. (askanews) - Completo blu e cravatta azzurra lui. Tailleur bianco con fascia nera intorno alla vita e cappello a larghe tese in pendant, lei. Il presidente americano, Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, sono stati ricevuti per una visita ufficiale a Buckingham Palace, in occasione del viaggio del presidente Usa a Londra.

La regina Elisabetta si è invece presentata con un elegante cappottino verde acqua, con cappello in tinta.

Il presidente Trump e la moglie sono stati accolti da 41 colpi di cannone. Poi il saluto con la regina che in serata ospiterà un banchetto.