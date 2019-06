Fabio Fazio saluta il pubblio: ci ritroveremo a Rai 2

Milano, 3 giu. (askanews) - In apertura dell'ultima puntata di questa stagione di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha ringraziato il pubblico: "Stasera è una serata di molti ringraziamenti perché siamo giunti alla fine di una stagione intensa, complicata ma molto vivace. 32 puntate insieme, una media di oltre 3,8 milioni di telespettatori che è davvero enorme... grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno creduto in noi. Qui c'è il primo direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, con cui ho cominciato su Rai1 un paio di anni fa, grazie a te, a Rosanna Pastore a Luisa Pistacchio, grazie di tutto". Il conduttore ha poi continuato: "L'anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai2, al momento devo dire la verità ho avuto un invito serio da Rai Yo Yo, mi hanno veramente invitato e vi ringrazio. Se sarà Rai 2 trattasi di schiacciare un tasto del telecomando, non è una cosa complicata con il mio amico Carlo Freccero con cui abbiamo fatto tanti anni fa Anima mia, Quelli che il calcio, ci divertiremo, l'importante è avere sempre la possibilità di divertirsi, di crescere di inventare e di essere considerati una risorsa e non un problema, il luogo non conta."

