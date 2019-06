Massimo Leoni duetta con Giorgia in "Pensieri dalla zattera"

Milano, 03 giu. (askanews) - Popolare giornalista di Skytg24 con la sua voce è abituato a commentare i fatti dell'attualità politica, ma quando si siede al pianoforte è tutta un'altra musica. Massimo Leoni ha appena pubblicato il suo primo album "Canzonette Morali".

"Mi piaceva il gioco tra il serio e il divertente, la canzonetta per antonomasia che fa evadere, in Italia è sempre stato così, morali perchè ho l'ambizione di dire qualcosa di interessante e poi perchè alla fine Leopardi mi è sempre piaciuto".

Nel disco anche una cicca che impreziosisce il lavoro di Massimo Leoni, il brano "Pensieri dalla zattera" è cantato in duetto con Giorgia.

"Pensieri dalla zattera parla del modo di evadere da una situazione in cui non si sta più bene, da un amore in cui non si sta più bene e che probabilmente non c'è più. La zattera è il simbolo della possibilità di fuga e poi il brano si chiude con l'arrivo in un altro porto, un posto dove rimanere e avere delle speranze. Giorgia è un'amica da tantissimo tempo, da prima che diventasse Giorgia, mi ha fatto questo enorme regalo e io la voglio davvero ringraziare, penso che il pezzo sia molto bello però la sua voce l'ha fatto decollare verso posti che non pensavo, siamo riusciti a trovare un bell'incontro tra stili diversi, però lei è grande".

"Canzonette Morali" parla di tenerezza, di amore, di fragilità e imperfezione ma non solo. Ci sono squarci di realtà e di poesia con liriche raffinate e sonorità che spaziano dal Jazz al cantautorato di qualità tanto che Massimo Leoni definisce così il suo lavoro.

"Musica per adulti, ovviamente non ha nulla a che fare con il porno, ma evidentemente c'è un approccio e delle sonorità che non fanno riferimento alla contemporaneità. Ma secondo me la buona musica è universale e quindi anche il tredicenne che apprezza la musica e che cerca cose interessanti può avvicinarsi e io ne sarei contento".

Impegnato nel difficile ruolo che lo vede conciliare la passione per la musica con il giornalismo, Massimo Leoni di prepara a una serie di eventi live tutti da scoprire.