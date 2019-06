Marco Carta in tribunale: non sono stato io, è andato tutto bene

Milano, 1 giu. (askanews) - "Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire". Lo ha detto Marco a Carta parlando con i giornalisti in tribunale a Milano. Carta era stato arrestato ieri sera dalla Polizia Municipale di Milano, ma oggi nel primo pomeriggio il giudice non ha convalidato l'arresto. "Le magliette - ha aggiunto - non ce le ho io, l'hanno visto tutti. Ora sono un po scosso", ha confessato Carta ai cronisti. "Chi li ha rubate? Non mi va di dirlo", ha chiosato.